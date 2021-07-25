هل يحق للمصريين في الخارج الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قال أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري في المصرف المتحد، إن المصريين العاملين في الخارج يستطيعون الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة باعتبارهم مصريين الجنسية ولا يوجد استثناءات أو تفرقة بين مصري عامل داخل أو خارج مصر بشرط تنطبق عليهم نصوص المبادرة.

وأضاف محمد أن المكتب التمثيلي للمصرف المتحد في المملكة العربية السعودية تلقى استفسارات من المصريين العاملين في المملكة حول مدى مشاركتهم في مبادرة التمويل العقاري 3%، وأن المكتب أعلمهم بحقهم بالمشاركة وإمكانية إنهاء إجراءات التقديم على وحدة سكنية من خلال مكتبهم في السعودية.

وأعلن البنك المركزي المصري، رسميًا شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا.

ولم تضع المبادرة قيودا على مساحة الوحدة السكنية لشريحة متوسطي الدخل في المبادرة ولكن سيتم الاستناد إلى سعر الوحدة السكنية الذي يتراوح من 350 ألف جنيه إلى 1.1 مليون جنيه بمقدمة أولى مسددة من العميل بنسبة 15% من إجمالي سعر الوحدة السكنية أو من 1.1 مليون إلى 1.4 مليون جنيه بمقدمة مسددة من العميل 20 من إجمالي سعر الوحدة السكنية.

وأجرى الخليج 365 حوارًا بالفيديو مع أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، وأشرف درويش، المستشار القانوني للتمويل العقاري للمصرف المتحد.