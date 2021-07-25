وتم تسريب محتويات الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن إلى الصحافة بعد أن تركه في أحد المراكز لإصلاحه.
ونشرت بعض وسائل الإعلام محتويات الكمبيوتر المحمول، بما في ذلك صور غير لائقة له ومعلومات مهمة أخرى. وزعمت تقارير صحفية في وقت لاحق بأن روسيا قد تكون وراء تسريب هذه المعلومات، لكن لم يتم تقديم دليل.
هذا وقد اتهم خصوم سياسيون الرئيس السابق دونالد ترمب بـ«التواطؤ مع روسيا»، لكن المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر لم يجد أي دليل على ذلك بعد تحقيق استمر عامين.
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يسخر من اختراق حاسوب نجل بايدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.