ترمب يسخر من اختراق حاسوب نجل بايدن سخر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، من النظرية القائلة بأن الاستخبارات الروسية اخترقت جهاز كمبيوتر هانتر بايدن، نجل الرئيس... واشنطن: الوكالات واشنطن: الوكالات 15 ذو الحجة 1442 هـ 15 ذو الحجة 1442 هـ

عدن تستقبل الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية وصلت إلى ميناء عدن، اليوم، الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى... عـدن: دوت الخليج عـدن: دوت الخليج 15 ذو الحجة 1442 هـ 15 ذو الحجة 1442 هـ

التحالف : اعتراض وتدمير 4 مسيرات مفخخة خلال ساعات قالت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 15 ذو الحجة 1442 هـ 15 ذو الحجة 1442 هـ

40 % من الألمان لا يثقون بمرشحي المستشارية قبل نحو شهرين على توجه الألمان إلى صناديق الاقتراع لانتخاب البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، أظهر استطلاع للرأي أن 17 % فقط منهم يعتقدون... برلين: د ب أ برلين: د ب أ 14 ذو الحجة 1442 هـ 14 ذو الحجة 1442 هـ

أمريكا تستبعد الانسحاب من العراق تهيئ حالة العنف الدائرة في العراق حاليا لما هو أكبر، خصوصا أن هذه الحوادث الأمنية تأتي قبيل الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء... أبها، واشنطن: دوت الخليج، الوكالات أبها، واشنطن: دوت الخليج، الوكالات 14 ذو الحجة 1442 هـ 14 ذو الحجة 1442 هـ

الخارجية الفلسطينية: انتهاكات إسرائيل جرائم ضد الإنسانية أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن ردود الفعل والمواقف الدولية الحالية تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي تمثل بوادر... رام الله: الوكالات رام الله: الوكالات 14 ذو الحجة 1442 هـ 14 ذو الحجة 1442 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يتهم الجيش الإسرائيلي بسرقة 500 رأس ماعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.