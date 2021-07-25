تركيا تعلن مقتل 7 مسلحين في سوريا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تصفية سبعة عناصر في إطار الرد على مقتل جنديين تركيين بمنطقة عملية درع الفرات، بشمال سوريا.

وأشارت وزارة الدفاع في بيان لها إلى أنه “تم الرد بالمثل على الإرهابيين، وتدمير مواقعهم وتحييد (قتل) 7 على الأقل وفق حصيلة أولية”، دون ذكر التنظيم الذي ينتمون إليه، لافتة إلى أن “دماء الشهداء لم تذهب سدى، واستمرار العمليات والضربات في المنطقة”.

وسبق أن أفادت وزارة الدفاع التركية، السبت، بأن جنديين تركيين قتلا وأصيب اثنان آخران في هجوم على عربتهم المدرعة في أراضي عملية “درع الفرات” بشمال سوريا.

وأضافت الوزارة أن القوات التركية أطلقت النار على الفور ردا على الهجوم، الذي قالت وسائل إعلام إنه وقع في منطقة مدينة الباب بمحافظة حلب.

وتواصل تركيا السيطرة على شمال غرب سوريا ولها وجود عسكري كبير هناك.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية “جماعة إرهابية”، وتتهمها بأنها على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، والذي يخوض منذ عقود معارك ضد الدولة في جنوب شرق تركيا.

ونفذت تركيا عدة عمليات توغل في الأراضي السورية دعما لمسلحي المعارضة السورية، بهدف طرد وحدات حماية الشعب الكردية عن حدودها.