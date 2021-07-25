وفد إماراتي يزور السعودية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

استقبل محافظ البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور فهد بن عبدالله المبارك وفداً رسمياً من دولة الإمارات برئاسة أحمد علي الصايغ وزير دولة، وخالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.



وذلك خلال زيارة الوفد إلى السعودية في الفترة من 13 - 14 يوليو 2021، والتي تأتي ضمن إطار تعزيز جهود الإمارات في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستفادة من تجربة السعودية الناجحة وتبادل الخبرات والتجارب والتأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية ذات العلاقة، علاوة على التعاون الوثيق وتعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين للدولة، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.

وفي هذا الصدد، قال وزير الدولة الإماراتي إن "زيارة وفد رفيع المستوى من الخبراء من دولة الإمارات يأتي في إطار التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية الشقيقة، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات ضمن إطار التواصل الفعال مع الجهات الحكومية السعودية ذات العلاقة".