شرطة بغداد تقبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة

وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "مفارزها القت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية القبض على ١٦ متهما بقضايا جنائية مختلفة ضمن قاطع مسؤولية قسم الاعظمية".

واضافت ان "بينهم متهمون بالتهديد والنصب والاحتيال"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

