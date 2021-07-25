انت الان تتابع خبر شرطة بغداد تقبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاحد، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة في بغداد خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.
وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "مفارزها القت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية القبض على ١٦ متهما بقضايا جنائية مختلفة ضمن قاطع مسؤولية قسم الاعظمية".
واضافت ان "بينهم متهمون بالتهديد والنصب والاحتيال"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".
واضافت ان "بينهم متهمون بالتهديد والنصب والاحتيال"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".