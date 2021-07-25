المنتخب السعودي يودع أولمبياد طوكيو مبكراً

وخسر المنتخب السعودي الأولمبي أمام نظيره الألماني بنتيجة 2-3، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب نيسان، في الجولة الثانية من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2021.

وافتتح منتخب ألمانيا التسجيل في الدقيقة 12 عن طريق لاعبه ناديم أميري، قبل أن ينجح سامي خليل النجعي في تعديل النتيجة في الدقيقة 31.



وفي الدقيقة 43 سجل راجنار أتشي الهدف الثاني للمنتخب الألماني، لكن سامي خليل النجعي سجل هدف التعادل مجددا للمنتخب السعودي بعد 5 دقائق من الشوط الثاني.

وعلى الرغم من تعرض الألماني أموس بيبر للطرد في الدقيقة 67، إلا أن "المانشافت" سجل هدف الفوز عن طريق فيليكس أودوخاي في الدقيقة 75.

بهذه الهزيمة، ودع المنتخب السعودي الأولمبي منافسات أولمبياد طوكيو، بعدما تذيل المجموعة الرابعة بلا رصيد من النقاط.



في المقابل، رفع المنتخب الألماني رصيده إلى 3 نقاط، يحتل بها المركز الثالث في المجموعة، بفارق نقطة خلف البرازيل وساحل العاج صاحبي الصدارة.