شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين.. وفاتان و57 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل وفاتين و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و73 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين.. إن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة الغربية 10 مرضى بينهم مريض واحد على جهاز التنفس الاصطناعي.