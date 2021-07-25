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دولة الإمارات تقدم 16,4 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تقدم 16,4 مليون جرعة من لقاح فيروس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تقديم 51,073 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وبذلك  يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الأحد، 16,495,917 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 166.79 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح (كوفيد-19)، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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