شكرا لقرائتكم خبر عن مالي تحقق في محاولة اغتيال الرئيس عاصيمي غويتا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن القضاء في مالي عن فتح تحقيق لكشف ملابسات محاولة اغتيال الرئيس الانتقالي العقيد عاصيمي غويتا، فيما يواصل أمن الدولة استجواب المعتدي المفترض الذي لا تزال دوافعه مجهولة.

ونقلت وكالة الأنباء المالية اليوم عن بيان المدعي العام في المحكمة العليا في المنطقة الثانية بباماكو أن شخصا حاول الاعتداء على الرئيس الانتقالي إثر صلاة عيد الأضحى في المسجد الكبير بالعاصمة.

وأضاف البيان أنه في مواجهة هذه الوقائع التي قد ترقى لجرائم ضد أمن الدولة ومحاولة الاغتيال، تم فتح تحقيق لتسليط الضوء على الحادثة.