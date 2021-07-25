شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ بيدرو كاستيلو بفوزه بالانتخابات الرئاسية في البيرو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيد بيدرو كاستيلو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البيرو.

وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية البيرو الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للسيد بيدرو كاستيلو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البيرو.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية البيرو الصديق، المزيد من التقدم والرقي.