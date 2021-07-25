شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا .. حريق غابات يدمر 1100 هكتار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة الغابات في إقليم كتالونيا في إسبانيا اليوم الأحد عبر تويتر أن حريق غابات يبعد حوالي 100 كيلومتر غربي برشلونة دمر 1100 هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.

وهناك مخاوف من أن تزيد الرياح، التي تبدأ عادة في منتصف النهار تقريبا في المنطقة، من تأجيج الحريق بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تبلغ 30 درجة تقريبا والجفاف الشديد. ويهدد الحريق ما يصل إلى 5 آلاف هكتار بشكل مباشر.

وذكرت صحيفة إل بريوديكو أن هذا هو أكبر حريق غابات خلال العام حتى الآن في إقليم كتالونيا ذي الغابات الكثيفة. ووصل الرماد بالفعل إلى أجزاء من برشلونة.

بالإضافة إلى فرق الإطفاء المحلية ووحدات مكافحة حرائق الغابات، يعمل جنود القوات المسلحة الإسبانية على إخماد النيران منذ صباح اليوم الأحد.