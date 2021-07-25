دولة اسيوية تشدد اجراءات منع انتشار كورونا وتحذر من الاسوأ

وقررت السلطات تشديد القيود إلى المستوى الثالث على مقياس من أربعة مستويات، مما يعني أنه بحلول الساعة العاشرة مساء سيتم حظر ارتياد المطاعم، والتجمعات لأكثر من أربعة أشخاص، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء ولمدة أسبوعين في معظم المناطق، باستثناء بعض المقاطعات الصغيرة.وخلال اجتماع الوكالات المعنية لاستعراض الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا، قال الرئيس، مون جيه-إن، "أكثر ما يثير القلق هو انتشار الفيروس في الآونة الأخيرة في مناطق خارج العاصمة".

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه "جرى تسجيل 1487 إصابة أمس، وهي أعلى زيادة مسجلة في أي عطلة نهاية أسبوع".

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا في كوريا الجنوبية إلى 188848، فضلا عن 2073 وفاة.

