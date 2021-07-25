ليفاندوفسكي لاعب العام في المانيا للمرة الثانية

ولم يكن هذا انتصارا مفاجئا، حيث حصل ليفاندوفسكي على 356 من أصل 563 صوتا للصحفيين الألمان ليفوز بشكل مقنع على زميله بالفريق توماس مولر الذي حصد 41 صوتا، فيما جاء إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند ثالثا برصيد 38 صوتا وجوشوا كيميش 25 صوتًا.وقال ليفاندوفسكي: "أنا أدرك مدى ضخامة هذا التكريم، هذا الرقم يملأني بالفخر الكبير وفي ضوء إصابتي هو بالتأكيد أداء رائع".

وسجل ليفاندوفسكي 41 هدفا ليقود بايرن للفوز بلقب الدوري الألماني "بوندسليجا" في الموسم الماضي، ليتفوق بفارق هدف على الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد الذي كان مسجلا بإسم جيرد مولر في موسم 1971 / 1972.

