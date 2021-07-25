انت الان تتابع خبر اولمبياد طوكيو.. التعادل يحسم لقاء البرازيل وساحل العاج في منافسات كرة القدم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-07-25 | 13:21
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خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين المنتخب البرازيلي الأولمبي ونظيره منتخب ساحل العاج، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ضمن منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو.
وفشل المنتخبان في استغلال جميع الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.
وبهذا التعادل رفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام منتخب ساحل العاج صاحب المركز الثاني.
وكان المنتخب البرازيلي فاز في مباراته الأولى على المنتخب الألماني 4 / 2، فيما فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره السعودي 2 / 1.
وبهذا التعادل رفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام منتخب ساحل العاج صاحب المركز الثاني.
وكان المنتخب البرازيلي فاز في مباراته الأولى على المنتخب الألماني 4 / 2، فيما فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره السعودي 2 / 1.
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