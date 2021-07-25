إقليم كردستان يعلن إلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين

بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاحد، إلغاء الاستقطاعات من رواتب موظفي الاقليم.



وقال بارزاني في كلمة متلفزة وجهها إلى سكان الإقليم، ان "حكومة الإقليم ستوزع الرواتب كما هي ومن دون استقطاع في حال تم تأمين الإيرادات المالية اللازمة".

وأضاف أن "الحكومة الاتحادية ارسلت مبالغ مالية إلى الإقليم وإذا استمرت بالتزامها سنواصل توزيع الرواتب بلا استقطاع".

وأكد بارزاني أنه "اعتبارا من هذا الشهر سيتوقف استقطاع الرواتب".