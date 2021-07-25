اندلاع حريق داخل مستشفى 'فيروز' في واسط

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باندلاع حريق داخل مستشفى فيروز في ناحية الحي في محافظة واسط.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "حريقا اندلع داخل احدى غرف صالة العمليات نتيجة تماس كهربائي".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق دون خسائر بشرية".

وفي السياق ذاته، قالت مستشفى الشهيد فيروز في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حريقا اندلاع في احدى غرف صالات العمليات (مخزن) تمت السيطرة عليه خلال دقائق"، مبينة ان "الحريق لم يخلف اضرار بشرية والاضرار مادية بسيطة".

واضافت انه "تمت اعادة جميع المرضى الى الردهات بعد السيطرة على الحريق و عاودت فرقنا الطبية والصحية و التمريضية و الادارية تقديم خدماتها الى المرضى الراقدين و المراجعين".