مواجهات بين متظاهرين والأمن وسط العاصمة التونسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت العاصمة التونسية، الأحد، مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين مطالبين برحيل الحكومة ورئيس البرلمان.

واقتحم محتجون تونسيون غاضبون، اليوم، مقر حركة النهضة الإخوانية في ثلاث محافظات بالبلاد هي توزر والقيروان وسيدي بوزيد.

وقام محتجون بمحافظة توزر جنوبي تونس باقتحام مقر حركة النهضة وتهشيم محتوياته وحرقه بالتزامن مع عديد الوقفات الاحتجاجية التي تشهدها أغلب محافظات البلاد مطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي.

وتكررت تلك الاقتحامات في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.

وردد المحتجون بمحافظات تونس وصفاقس ونابل وقفصة وسوسة والمهدية والكاف شعارات مناهضة لرئيس البرلمان وزعيم تنظيم الإخوان في تونس راشد الغنوشي مطالبين بمحاسبته وكل من تورط معه من حلفائه.

وانتقدت شخصيات عامة في تونس اليوم أداء الطبقة السياسية الحاكمة وعلى رأسها حركة النهضة ورئيس الحكومة.

وتجاوزت الاحتجاجات الغاضبة المطالبة بإسقاط ما يسمى منظومة الإخوان، العاصمة تونس، إلى محافظات أخرى، هتفت بإنهاء عقد من حكم حركة النهضة وزعيمها رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وانطلقت الاحتجاجات في كل من محافظة سوسة الساحلية وصفاقس (جنوب) والكاف (شمال غرب)، بنفس الشعارات التي تتهم إخوان تونس في الذكرى 64 لعيد الجمهورية باحتلال البلاد.