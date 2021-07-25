سوسة.. رابع محافظة تونسية تشهد اقتحاما لمقر الإخوان في مظاهرات "الحسم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصلت المظاهرات الغاضبة ضد الإخوان في تونس، اليوم الأحد، إلى سوسة حيث اقتحم محتجون مقر حركة النهضة بالمحافظة.

وبهذا التحرك، تصبح سوسة هي المحافظة الرابعة التي تشهد اقتحاما لمقرات الإخوان في ظل مظاهرات حاشدة تطالب بإسقاطهم وتغيير النظام السيسي واستقالة حكومة هشام المشيسي.

وتتواصل في تونس ما أطلق عليها "مسيرات الحسم" ضد الإخوان في أكثر من محافظة تونسية فبعد اقتحام مقر حركة النهضة في كل من محافظة توزر وسيدي بوزيد والقيروان، قام المحتجون بمحافظة سوسة بإزالة لافتة الحزب واقتحام مقر الحزب الإخواني.

مطالب المحتجين واحدة في كل المحافظات التونسية وهي إسقاط منظومة الاخوان واستقالة هشام المشيشي ومحاسبة راشد الغنوشي على ما اعتبروه جرائم إرهابية وفساد مالي.

وأفاد مراسل ”الخليج 365” بأن مقر البرلمان بمدينة باردو وسط العاصمة تونس مازال تحت التطويق الأمني المشدد لمنع المحتجين من الوصول للبرلمان.

الناشط السابق في حركة النهضة كريم عبد السلام والمنشق عنها كتب متوجها للإخوان تدوينة على صفحته في فيسبوك جاء فيها: "ألا يستدعي الأمر وقفة عندما تحرق مقراتكم ومكاتبكم مثل أي حزب ديكتاتوري أو فاشي في كل الفترات التاريخية".

وتابع: "ألا يستدعي الأمر تفسير لعشرة سنوات محاولة حكم فاشلة وقبلها 30 سنة محارق من أجل التموقع في كرسي السلطة ذهب ضحيتها آلاف مؤلفة من أبناء الشعب المفقر وعائلتهم".