الجيش الصومالي يستعيد "شبيلو" من "الشباب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استعاد الجيش الصومالي، اليوم الأحد، بلدة شبيلو الواقعة جنوبي محافظة مدغ وسط البلاد بعد معارك عنيفة مع مسلحي حركة الشباب الإرهابية.

وأفادت وسائل إعلام صومالية بأن القوات المشتركة الصومالية والمحلية بولاية غلمدغ حررت بلدة شبيلو من حركة الشباب .



وأضافت المصادر نفسها نقلا عن مسؤولين عسكريين قولهم أنه تم تدمير مواقع لمسلحي الشباب في المنطقة خلال العملية العسكرية.

وسيطرت حركة الشباب مؤخرا بلدة شبيلو الواقعة جنوب محافظة مدغ وسط البلاد وعززت تواجدها في المنطقة بنقل عناصرها إليها خلال الأشهر الماضية.

وفي حملة عسكرية واسعة وغير مسبوقة تواصل قوات مشتركة من الجيش الصومالي وقوات ولاية غلمدغ المحلية لليوم العاشر على التوالي عملياتها الأمنية بغطاء جوي أمريكي حيث حررت عدة بلدات استراتيجية من بينها عمارة ، بعادوين وشبيلو .

وتهدف العملية إلى تحرير جميع مناطق محافظة مدغ خاصة مدينة حررطيري أحد أكبر معاقل الشباب في ولاية غلمدغ.

ويقود العملية قائد القوات البرية الصومالية اللواء محمد تهليل بيحي ووزير الأمن بولاية غلمدغ أحمد معلم فقي، إضافة إلى قيادات عسكرية كبيرة في الفرقة 21 من الجيش الصومالي المتمركزة في غلمدغ.