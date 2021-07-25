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روسيا تحتفل بالذكرى 325 لتأسيس اسطولها البحري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

احتفلت روسيا اليوم، بعيد البحرية الحربية الذي يصادف الذكرى 325 لتأسيس الأسطول البحري الروسي.

 

وأقيم بهذه المناسبة في مدينة بطرسبورغ عرض عسكري لقوات الأسطول البحري الروسي ، حضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو، بمشاركة 54 سفينة حربية، و48 طائرة وهليكوبتر عسكرية وطائرات مضادة للغواصات وأكثر من 4 آلاف عسكري.

 

وقال بوتين في كلمة له خلال العرض العسكري إن البحرية الروسية قادرة على توجيه ضربة عسكرية لأي عدو، مشيرا إلى امتلاكها كل ما تحتاجه للدفاع عن روسيا.

 

وأضاف " روسيا تعمل باستمرار وبنجاح على تطوير أنواع جديدة من الأسلحة، حيث تم تجهيز البحرية الروسية بها والتي ما زالت لا مثيل لها في العالم ويتم تطويرها باستمرار".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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