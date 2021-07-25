الملك سلمان يوجه بتقديم مساعدات عاجلة لماليزيا لدعمها في مواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" بدعم ماليزيا بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية، لمساعدتها في تجاوز آثار جائحة كورونا.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد أن التوجيه جاء بناء على ما عرضه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إثر طلب تقدم به وزير الشؤون الخارجية الماليزي هشام الدين حسين خلال اتصاله بولي العهد.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن المساعدات تشتمل على تأمين مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس کورونا، وأجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات الطبية.

وذكر أنه سيتم التنسيق لسرعة التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المعتمدة لتوريد الكميات المطلوبة من اللقاحات من مصانعها مباشرة إلى ماليزيا. وشهدت ماليزيا مؤخراً ارتفاعات كبيرة في الإصابات الجديدة بكورونا.