بريطانيا تستضيف محادثات دولية حول المناخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تستضيف بريطانيا، اليوم الأحد، على مدى يومين محادثات دولية مناخية حاسمة برئاسة وزير الدولة البريطاني للشؤون التجارية والطاقة والاستراتيجية الصناعية ألوك شارما، وذلك تمهيداً لعقد قمة "كوب 26" التي ستنعقد في غلاسكو في نوفمبر المقبل.



وقالت الحكومة البريطانية في بيان لها " ان وزراء المناخ والبيئة من 51 دولة سيناقشون على مدى يومين قضايا رئيسية تتطلب إيجاد حلول لها".

واضافت "إن وزير الدولة البريطاني للشؤون التجارية والطاقة والاستراتيجية الصناعية يأمل في"بناء أرضية مشتركة ورسم الخطوط العريضة لنتائج غلاسسكو".

وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون التجارية والطاقة والاستراتيجية الصناعية" إننا نواجه أوقاتا عصيبة بالنسبة إلى كوكبنا والطريقة الوحيدة التي سنحمي بها مستقبله هي أن تسير الدول على المسار نفسه".

وأضاف "من الضروري أن نشمر معا عن سواعدنا ونجد أرضية مشتركة وأن نستخلص بشكل جماعي كيف سنبني مستقبلا أكثر اخضرارا وإشراقا لأطفالنا والأجيال المقبلة".