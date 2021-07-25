الصحة العالمية: اللقاحات المعتمدة المضادة لفيروس كورونا "حلال" أي تتوافق مع الشريعة الإسلامية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات المعتمدة المضادة لفيروس كورونا "حلال"، أي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.



وأوضحت المنظمة في منشور بحسابها الرسمي على "فيسبوك"، أن لقاحات "كورونا" لا تحتوي على أي مكون حيواني من أي نوع.

وأكدت المنظمة أن اللقاحات المضادة للفيروس حلال، وتتوافق مع قوانين الشريعة الإسلامية.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قد صرح، في وقت سابق، بأن سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تظهر في العالم، والتي ستصبح أكثر خطورة من متغير "دلتا".

وأعلن عن الهدف الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في مكافحة "كوفيد-19"، حيث إنه بحلول سبتمبر/أيلول 2022، سيتم تطعيم 70% من السكان في العالم.

وفي رأيه، يمكن السيطرة على الوباء، ولكن من أجل إنهاء المشكلة، ستكون هناك حاجة إلى 11 مليار جرعة من اللقاحات.