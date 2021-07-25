شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أرقام هامة عن الاقتصاد بعد تصنيف مصر كثالث أقوى اقتصاد عربى فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت مصر المركز الثالث كأقوى اقتصاد عربى في 2021، بعد السعودية والإمارات على الترتيب وفقا لتصنيف مجلة فوربس الأمريكية، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول الاقتصاد المصرى في 2021، جاءت كما يلى: