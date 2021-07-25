شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أرقام هامة عن الاقتصاد بعد تصنيف مصر كثالث أقوى اقتصاد عربى فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - احتلت مصر المركز الثالث كأقوى اقتصاد عربى في 2021، بعد السعودية والإمارات على الترتيب وفقا لتصنيف مجلة فوربس الأمريكية، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول الاقتصاد المصرى في 2021، جاءت كما يلى:
- وصل الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 394.3 مليار دولار في 2020/2021.
- وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8% في السنة المالية 2020/2021 .
- من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.2% في السنة المالية 2021/2022.
- أعلنت الحكومة المصرية عن تخصيص 6.13 مليار دولار (100 مليار جنيه) أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19.
- أعلنت الحكومة عن زيادة المعاشات بنسبة 14%.
- دشنت الحكومة مبادرة لدعم العمال غير النظاميين في القطاعات الأكثر تضرراً وتشمل 1.6 مليون مستفيد.
- يرجح صندوق النقد الدولي أن يستمر ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.83 ألف دولار في العام المالي 2021.
- اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على تمويلات إجمالية بنحو ثمانية مليارات دولار بالتزامن مع انتشار كوفيد-19 العام الماضي، موزعة بواقع 2.772 مليار دولار من خلال "أداة التمويل السريع" و5.2 مليار دولار عبر "اتفاق الاستعداد الائتماني".