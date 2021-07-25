القنوات الناقلة للأولمبياد.. ننشر جميع ترددات قنوات bein sport

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

انطلقت دورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020) رسميًا عقب حفل الافتتاح الذي أقيم الجمعة الماضية، وذلك بعد أن كانت قد بدأت بعض الألعاب على غرار كرة القدم قبل انطلاق أولمبياد طوكيو بيومين.

وتضم الألعاب الأوليمبية الصيفية، غالبية الألعاب الرياضية في العالم، ولعل أبرزها بجانب كرة القدم، كرة اليد والتجديف وألعاب القوى والملاكمة والمصارعة والجودو والسباحة ورفع الأثقال وكرة السلة والكرة الطائرة وغيرها.

وتعد قنوات bein sports هي الناقل الحصري للبطولة حاليًا، حيث قررت الشبكة فتح قناتي bein sports extra مجانًا طوال شهر الأوليمبياد، لنقل البطولة مجانًا في إطار سياسة اللجنة الأوليمبية الدولية لمنع الاحتكار الرياضي، فيما تقدم أيضًا باقة قنوات bein sports المشفرة بقية منافسات البطولة المختلفة.

وتنقل قناتي bein sports extra 1، وbein sports extra 2 المفتوحتان، البطولة على تردد: 12604، استقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500، وذلك على القمر الصناعي نايل سات.

كما سخرت الشبكة قناة bein sports hd المفتوحة لنقل عدد من فعاليات البطولة، وذلك عبر ترددها 11054 استقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 2/3، وذلك على القمر الصناعي نايل سات، فيما تنقلها عبر ترددها 11566 أفقي، ومعامل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3 عبر القمر الصناعي سهيل سات.

كذلك قررت الشبكة نقل البطولة عبر قناة bein 4k على قمر سهيل سات عبر تردد 11180 عامودي بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

أما عن باقة القنوات المشفرة الناقلة للبطولة فهي كالتالي:

- Bein sports HD1 / bein sports HD3 / bein sports premium1 / bein sports premium2 : تردد 11013 أفقي- معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 2/3 (نايل سات)

تردد 11547 عمودي – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 2/3 (سهيل سات)

- Bein sports HD2/ bein sports HD4/ bein sports HD5/ bein sports HD6/ bein sports premium3: تردد 11054 أفقي- معدل الترميز 27500- معامل تصحيح الخطأ 2/3. (نايل سات)

تردد 11585 عمودي – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 2/3 (سهيل سات)

- Bein sports HD7: تردد 12604 أفقي – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 2/3 (نايل سات)

تردد 11623 عمودي – معدل الترميز 27500- معامل تصحيح الخطأ 2/3 (سهيل سات)