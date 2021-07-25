مناقشة جرائم العنف الإلكترونية ضد المرأة في اجتماع بجامعة سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

عقدت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج اجتماعها الثالث، وذلك لمناقشة الخطة السنوية لأنشطة الوحدة خلال العام الدراسي المقبل، من تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية والتوعوية بكليات الجامعة المختلفة بشأن قضايا العنف والتحرش ضد المرأة.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون البيئة وخدمة المجتمع، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن الاجتماع تناول مناقشة عددًا من الموضوعات منها مقترح مشروع إنشاء الوحدة الطبية الآمنة للمُعنفات بالمستشفى الجامعي، لتقوم على خدمة المرأة المُعنفة علي مستوى المحافظة.

إلى جانب مناقشة آليات التنسيق بين الوحدة والمجلس القومي للمرأة، والهيئات الدولية مثل هيئة بلان، وهيئة كير، ومؤسسات المجتمع المحلي، لضمان التكامل وتبادل الخبرات وتذليل أي معوقات لتنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تعود بالنفع بالتوعية والتدريب للفتيات الجامعية.

وأشار "عبدالخالق" إلى أنه جرى خلال الاجتماع أيضًا مناقشة تفعيل بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة من خلال مكتب شكاوى المرأة، عن طريق عقد مجموعة من الدورات التوعوية والتدريبية عن التوعية القانونية بالقوانين المستحدثة والخاصة بممارسات العنف ضد المرأة، وخاصة جرائم العنف الإلكترونية، ودورات عن مفهوم الشمول المالي للمرأة لتمكين المرأة والفتاة اقتصاديًا وسياسيًا.

جدير بالذكر أنه حضر الاجتماع كل من: الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية، الدكتورة يسرية السيد القائم بعمل عميد كلية التمريض، الدكتورة رهام فاروق مدير الوحدة، الدكتورة سحر وهبي الأستاذ المتفرغ بقسم الإعلام ومقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وممثلة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الوحدة.