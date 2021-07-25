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استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ المنيا يتابع رفع القمامة أمام مدرسة ثانوي - صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، أعمال الإزالة الفورية لتراكمات القمامة من أمام مدرسة المنيا الثانوية الزراعية بطريق مصر أسوان الزراعي بمدينة المنيا، وذلك عقب ورود شكاوى تفيد بوجود القمامة أمام المدرسة.

وأوضح المحافظ، ضرورة الاستماع لمشاكل المواطنين وخلق حلول لها، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق .

ووجّه المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بتنفيذ أعمال تبليط الرصيف أمام مدرسة الزراعة، وعمل سور حديدي على المساحة الخالية، والتنبيه على المواطنين بعدم إلقاء القمامة أمام المدرسة، والإلتزام بإلقائها داخل الصناديق المخصصة للقمامة.

كما شدد المحافظ ، على اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس مدينة المنيا، بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وإزالة كافة التراكمات بالمدينة والقرى بشكل مستمر، كما وجه المحافظ بالمتابعة والإشراف على رفع كفاءة منظومة القمامة بجميع المراكز والقرى وإعداد تقارير يومية عن ذلك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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