وصفوه بالغامض.. استياء طلاب الثانوية في أسيوط من امتحان التاريخ - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

سادت حالة من الاستياء بين طلاب الثانوية العامة القسم الأدبي، اليوم الأحد، على خلفية صعوبة امتحان مادة التاريخ حيث وصفوه بالغامض خاصة الأسئلة الاستنتاجية والتي تحتاج إلى جهد كبير في التفكير وربط الفصول على حد قولهم.

وأكد الطلاب خالد لطفي وأحمد عبدالناصر ومحمد عماد وجمال حمدي، أن امتحان التاريخ كان يحتاج إلى تركيز ووقت إضافي حيث تضمن غموض خاصة الأسئلة الاستنتاجية والتي تحتاج إلى إلمام كامل بالأحداث والفصول مؤكدين أنه من الكتاب المدرسي وكان يحتاج إلى وقت إضافي.

كان قد ادي 9062طالب بالثانوية العامة "القسم الأدبى"الإمتحان فى مادة التاريخ فى 98لجنة موزعين بمحتلف مراكز المحافظة وسظ تكثيف أمنى وإستعدادات خاصة وإجراءات إحترازية فرتها مديرية التربية والتعليم لهذا الشأن

وقال محمد إبراهيم دسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة، إن عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الإمتحان فى مادة التاريخ بلغ (9062 ) بينهم( 73 ) طالب STEM و(8 )طلاب بلجنة السجن و12 طالب بلجنة المكفوفين.

وأضاف رئيس غرفة العمليات، أنه منذ بداية الإمتحانات لم يتم رصد آية إنتهاكات تعطل عملية الإمتحان.

ومن جانب آخر ذكر "الدسوقى" أنه إطمأن بنفسه على إثنين من الملاحظين من مراقبي الثانوية العامة وهما كلا من "سامح فوزي زخاري”،و “أحمد علي أحمد عبدالرحمن" من مركز ساحل سليم اللذان أصيبا أمس إثر انقلاب الموتوسيكل الخاص بهما أثناء ذهابها للملاحظة على امتحان الثانوية العامة لمادة الفيزياء بلجنة أسيوط الجديدة ،مستقلين موتوسيكل،تم نقلهما لمستشفى الشاملة بمدينة أسيوط

وأشار وكيل المديرية إلى أنه إطمأن على حالتهما الصحية وأن إصابتهما خفيفة لافتا إلى أنهما خرجا من المستشفى فى نفس اليوم.