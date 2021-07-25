مصدر بالأزهر يرد على شكاوى وجود جزئية من خارج المنهج بامتحان الفيزياء للثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

كشف مصدر مطلع بغرفة عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية، بقطاع المعاهد، أن أسئلة امتحانات الفيزياء لطلاب العلمي، في مستوى الطالب المتوسط.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الأحد، إن بعض الطلاب اشتكوا من ورود جزئية من خارج المنهج في أسئلة الفيزياء، وبعد العودة للمستشارين وموجهي العموم، تبين أنه تم شرحها وموجودة في الكتاب المدرسي.

وأشار المصدر، إلى أنه لم ترد أي شكاوى بخلاف ذلك في امتحان الفيزياء لطلاب العلمي بالثانوية الأزهرية، وشهدت جميع اللجان حالة من الهدوء التام.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، غدا، امتحان مادة التاريخ.

كان الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تفقد لجان امتحانات الفيزياء لطلاب العلمي بالشهادة الثانوية، بمعهد دمنهور النموذجي، بمنطقة البحيرة، اليوم الأحد.

وأشاد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بحسن الانضباط والالتزام في اللجان، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها وأن يلتزم مسؤولو كل لجنة على توافر كافة أدوات التعقيم والتطهير مع التنفيذ الدوري لعمليات التعقيم والتطهير.

وتابع رئيس قطاع المعاهد، آليات نشر الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالشكاوى والاقتراحات، لتتاح للطلاب الفرصة الكاملة في تقديم شكاواهم واستفساراتهم من خلالها للنظر فيها والرد عليها من قبل مسؤولي غرفة العمليات بقطاع المعاهد.

وأوضح قطاع المعاهد، في بيان له، أنه سادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم (العلمي) خلال اليوم دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، أو ورود أسئل من خارج المنهج المقرر، بعد مرور نصف الوقت.

وأشار قطاع المعاهد، إلى أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد إلى غرفة العمليات المركزية أية شكوى تتعلق بالإجراءات الخاصة بها على مستوى جميع المناطق الأزهرية.

وبدأ طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، في التاسعة من صباح الأحد، امتحان مادة الفيزياء، التي تعقد بنظام "بوكليت"، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة بجميع اللجان.

وقال قطاع المعاهد الأزهرية، إن امتحانات الشهادة الثانوية مؤمنة تماما، ضد أي تسريب، وتم وضع خطة محكمة تضمن وصول الأسئلة إلى اللجان، تحت إشراف فريق كامل من اللجان المعنية بالتأمين.

وكشف مصدر مطلع، أن الأزهر الشريف اتخذ نهجا جديدا خلال العام الجاري في امتحانات الشهادة الثانوية، بضمن وصول الأسئلة من مراكز التوزيع إلى اللجان عثر وضعها في مصاريف محكمة الغلق، يتم فتحها بمعرفة رؤساء اللجان فقط.

وأضاف المصدر، أن الخطة التي تم وضعها تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، نجحت حتى الآن في منع تسريب أي مادة، بعد أن أدى طلاب الشهادة الثانوية الامتحانات في 14 مادة "الفقه بمذاهبه الأربعة للعلمي والأدبي، والنحو والقرآن والبلاغة والديناميكا واللغة الأجنبية الأولى والإنشاء"،منذ بدايتها السبت الماضي وحتى الآن.

وأوضح المصدر، أن الأزهر الشريف يوفق قوافل متنقلة لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية بجميع المحافظات، والتأكد من أن الخطة يتم تنفيذها على الوجه الأكمل، ضمانا لانتظام الامتحانات، والحرص على توفير مبدأ تكافؤ الفرص، وأن يحصل كل طالب على حقه.

وأشار المصدر، إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية تحظى بمتابعة دائمة ومستمرة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الذي وجه بتوفير كل سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان.

ومن جانبه شدد وكيل الأزهر على ضرورة تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بالتعامل مع الطلاب والطالبات كأبنائنا وبث الطمأنينة في نفوسهم وحسهم على المذاكرة والاجتهاد والبعد عن الأمور التي تصرف الانتباه وخصوصًا في فترة الامتحانات، والتعامل بجدية مع الشهادة الثانوية حتى يصل كل طالب إلى مبتغاه ودخول الكلية التي يتمناها.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) بالقسم الأدبي، و(38719) في العلمي، يؤدون الامتحانات في 609 لجنة على مستوى الجمهورية.

وتعد الشرقية هي أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان بواقع (61)، و(16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة