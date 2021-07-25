امتحان التاريخ.. تباين آراء طلاب الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، حول مستوى امتحان التاريخ في اليوم العاشر لامتحانات الثانوية العامة، بين المتوسط والصعب.

قال الطالب "كريم. ح"، إن امتحان التاريخ في مستوى الطالب المتوسط، موضحا أنه تضمن عددا من الأسئلة غير المباشرة "فيها لفة"، ويمكن حلهاـ لكن تحتاج لمزيد من الوقت.

وفي السياق، أكد الطالب "هيثم . م"، أن الامتحان كان طويلا جدا والوقت غير كاف، وأن أغلب الأسئلة كانت متوسطة، و"الباقي صعب".

كما أكد الطالب "ح . م" ، أن الامتحان كان فيه ألغاز وأسئلة من خارج المنهج و"مشفنهاش" في الكتاب.

وأدى اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان التاريخ بإجمالي عدد 255 ألف 353 طالب.

وبدأ الامتحان في الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، وسط احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيا "بابل شيت" و بنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ، على أن تكون جميع الأسئلة "اختيار من متعدد" بدون أسئلة مثالية.

كما تعقد الامتحانات، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا.

وتتيح الوزارة، لطلاب الثانوية العامة، إدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم بخط يدهم "واقتصار المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها"، على أنه سيتم السماح بالملاحظات حتى لو كانت مبالغ فيها.

وأكدت الوزارة، إنه سيتم التصحيح إلكترونيا، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الإمتحان الأخير للثانوية العامة، والذي ينتهي 2 أغسطس المقبل.