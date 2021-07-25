البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون تنمية البحيرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، من حيث المبدأ علي مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأثنى النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالبرلمان، على مجهود لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، مشيرا إلى أن مناقشته بالجنة استمرى لمدة عامين، حيث بدأت اللجنة في مناقشته في الفصل التشريعي السابق وواصلت مناقشته خلال الفصل التشريعي الحالي.

وأوضح أنه شارك في آخر إجتماع باللجنة لمناقشته، حيث تم حسم عدد من التفاصيل الخاصة بتركيب أجهزة تتبع بمراكب الصيد، بالتوافق مع الحكومة، التي وافقت على طلب اللجنة بتحمل الحكومة تكاليف تركيب ذلك الجهاز.

ومن جانبه قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، ان اللجنة برئاسة النائب هشام الحصري، بذلت مجهود كبير في مشروع القانون على مدار عامين، معلنا ان من النادر أن يلقى مشروع قانون تأييد المعارضة قبل الأغلبية، وذلك بسبب ما تم من جهد في المناقشات خلال إجتماعات لجنة الزراعة.

وأيده في ذلك النائب أحمد الشرقاوي، مشيرا إلى أن مناقشات لجنة الزراعة حول مشروع القانون كانت جيدة جدا واهتمت بكل تفاصيل القانون، بما يحقق التوازن بين مصلحة الصيادين ومصلحة الدولة.

وأعرب النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، عن سعادته بمناقشة مشروع القانون خلال جلسة المجلس اليوم، قائلا: "سعيد جدا إن ربنا كلل جهود النائب هشام الحصري، بجني ثمار تعبه اليوم، بعد عناء عامين في مناقشات مشروع القانون الذي به الكثير من التفاصيل".