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فيديو مؤلم.. لحظة تلقي ناشطة عراقية خبر العثور على ابنها مقتولاً في البصرة

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 01:25 مساءً - منذ 10 ثواني

عناصر من الشرطة العراقية

عثرت السلطات الأمنية في البصرة (جنوب العراق) على جثة نجل الناشطة المدنية فاطمة البهادلي بعد ساعات من اختفائه.

وبحسب ما نقلت قناة الحرة فإن أربع طلاقات نارية أصابت علي كريم، نجل الناشطة، فأردته قتيلا فيما عثرت القوى الأمنية على جثته في مزارع ناحية سفوان غربي المحافظة.

وانتشر فيديو للحظة تلقي البهادلي خبر العثور على جثة ابنها، بينما لم تصدر الجهات الأمنية حتى الآن بيانا بشأن ملابسات الحادث.

وكانت الناشطة العراقية فاطمة البهادلي فقدت ابنا آخر لها عام 2019.

والعام الماضي كرمت منظمة “فرونت لاين ديفندرز” الإيرلندية البهادلي بمناسبة اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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