انطلاق أول رحلة جوية تنطلق من إسرائيل إلى المغرب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

انطلقت صباح يوم الأحد، أول رحلة جوية من إسرائيل إلى المغرب، وبذلك يتم تدشين خط الطيران المباشر بين البلدين.

وقالت قناة “كان” العبرية، إنّ أول رحلة جوية لشركة الطيران الإسرائيلية “يسرائير”، أقلعت من مطار بن غوريون إلى مراكش في المغرب.

يشار، إلى أنّ المغرب رحبت بحصول إسرائيل على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي قائلة: إنّه يدعم مصالح المملكة المغربية في القارة‬ السمراء.

وأوضحت صحف مغربية، أن استئناف العلاقات بين الرباط وإسرائيل العام الماضي، يشكل زاوية جديدة لتمدد الطرح المغربي في القارة السمراء، خاصة في حال التنسيق الإسرائيلي مع دول أفريقية مختلفة، بمعنى أن الجانب الإسرائيلي يمكن أن يكون مساندا للمغرب داخل الاتحاد الأفريقي.

وفي مارس، قالت وزيرة السياحة المغربية نادية فتاح العلوي إنها تتوقع قدوم 200 ألف زائر إسرائيلي في العام الأول بعد استئناف الرحلات الجوية المباشرة.

وفي مطلع يونيو، قالت شركة الطيران الإسرائيلية يسرائير إنها ستبدأ تسيير رحلات جوية من تل أبيب إلى مراكش الشهر المقبل بعد تحسن العلاقات في الأشهر الماضية بين إسرائيل والمغرب.

ونقلت رويترز عن جيل ستاف نائب رئيس التسويق في يسرائير “نُقدر أن الطلب سيكون مرتفعا وأن مئات الآلاف من المسافرين من إسرائيل سيزورون هذه الوجهة ضمن برامج العطلات أو في رحلات منظمة”.