بسبب إعصار..إجلاء أكثر من 100 ألف شخص في الصين

محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

ذكرت تقارير إعلامية أن إعصار "إن- فا" ضرب اليابسة شرق الصين، اليوم الأحد، مما أدى لإجلاء أكثر من مئة ألف شخص وإلغاء رحلات ووقف عمليات تجارية، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء اليوم الأحد.



وذكرت إدارة "الأرصاد الجوية الصينية" أن الإعصار ضرب اليابسة بمنطقة "تشوشان" بإقليم "تشيجيانج"، في الساعة الثانية عشرة والنصف مساء، بالتوقيت المحلي، مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 38 مترا في الثانية.

​وذكرت وسائل إعلام أن السلطات المحلية أمرت بإغلاق المدارس والأسواق والشركات ونقل أكثر من مئة ألف شخص لأماكن أخرى.

وكان المركز التجاري الصيني في شنغهاي والمناطق الساحلية المجاورة ألغى جميع الرحلات الجوية وقام بإبطاء أو وقف قطارات الأنفاق وإغلاق المتاجر قبل الاجتياح المتوقع لإعصار بعد ظهر الأحد.

ومن المقرر أن يجتاح الإعصار إقليم تشجيانغ الواقع على الساحل الشرقي في الوقت الذي لا يزال فيه وسط الصين يواجه فيضانات قياسية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 58 شخصا وانقطاع الكهرباء وتشريد أكثر من مليون شخص.

وتسببت الفيضانات في مدينة تشنغتشو بوسط الصين الأسبوع الماضي في مقتل 12 شخصا بعد أن حوصروا في شبكة مترو الأنفاق.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن شنغهاي ديزني لاند ستغلق أبوابها يومي الأحد والاثنين بسبب الطقس بينما قام ميناء يانغشان بالمدينة بإجلاء مئات السفن.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن الإعصار جاء في أعقاب فيضانات تاريخية الأسبوع الماضي بإقليم "هينان" وسط البلاد، حيث توفي 56 شخصا على الأقل.