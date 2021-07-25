الكويت تبحث تخفيف القيود وتسهيل دخول القادمين إليها

محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

تعقد لجنة طوارئ كورونا الوزارية الكويتية اليوم الأحد، اجتماعاً لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الوبائي في البلاد.



وأوضحت صحيفة القبس الكويتية، أن اللجنة ستستعرض تقارير حول منحنى الإصابات ومعدلات الشفاء والوفيات ودخول العناية المركزة، فضلا عن توصيات بتخفيف بعض القيود في ظل استمرار المؤشرات الإيجابية، المتمثلة في انخفاض معدل الإصابات إلى ما دون الألف إصابة يومياً للمرة الأولى منذ أواخر مايو الماضي.

وقالت الصحيفة، إن اللجنة سترفع توصيات تتعلق بتمديد ساعات العمل في المجمعات وآلية التعامل مع الزيادة المتوقعة في حركة القادمين إلى البلاد، بعد دخول قرار مجلس الوزراء الخاص بالسماح بدخول غير الكويتيين إلى البلاد اعتبارا من أول أغسطس.

وكشفت "القبس" عن أن اجتماعا عقد قبل قليل لممثلي الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي، بهدف تنسيق الجهود، وتنظيم إجراءات استقبال المقيمين العائدين إلى البلاد أول أغسطس، ومن ضمن تلك الإجراءات ترتيب جدول رحلات الطيران القادمة إلى البلاد من بعض الدول، ووضع قواعد تنظيمة جديدة لتسهيل دخول القادمين.