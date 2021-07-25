السلطات الصحية في ليبيا تعلن عن تسجيل 3845 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأحد، تسجيل 3845 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 887 شخصًا، وتسجيل 31 حالة وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 1541 إصابة و320 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 233 ألفًا و449 شخصًا، بينهم 43 ألفًا و719 حالة نشطة، ووفاة 3375 شخصا.