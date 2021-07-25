فرنسا تفوز على جنوب أفريقيا وهندوراس تهزم نيوزيلندا بالأولمبياد

فاز منتخب فرنسا الأولمبي على نظيره الجنوب أفريقي 4 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو.

وتقمص أندري بيير جينياك دور البطولة للمنتخب الفرنسي وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 57 و78 و86، من ركلة جزاء، وأضاف تيجي سافانييه الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

فيما سجل أهداف المنتخب الجنوب أفريقي كوباميلو كوديسانج وإيفيدينس ماكجوبا وتيبوهو موكيانا في الدقائق 53 و73 و.82

وحصد المنتخب الفرنسي أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما ظل المنتخب الجنوب أفريقي بلا نقاط.

وكان المنتخب الفرنسي خسر أمام المكسيك 1 / 4 في الجولة الأولى، فيما خسر منتخب جنوب أفريقيا أمام نظيره الياباني بهدف نظيف.

وفاز منتخب هندوراس، على المنتخب النيوزيلندي (3-2) اليوم الأحد، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو.

سجل أهداف منتخب هندوراس لويس بالما في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وخوان أوبريجون في الدقيقة (78)، وريجوبرتو ريفاس في الدقيقة (87)، فيما سجل هدفي المنتخب النيوزيلندي ليبيراتو كاكيس في الدقيقة (10)، وكريس وود في الدقيقة (49).

وحصد منتخب هندوراس أول 3 نقاط له في البطولة، فيما توقف رصيد المنتخب النيوزيلندي عند 3 نقاط.