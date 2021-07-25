تشييع جثمان نجل ناشطة مدنية قُتل بعد اختطافه في البصرة (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، فيديو يوثق تشييع جثمان الشاب علي كريم نجل الناشطة المدنية فاطمة البهادلي الذي قتل بعد اختطافه في محافظة البصرة.

وفي وقت سابق، افاد مصدر امني، بالعثور على جثة نجل ناشطة مدنية في البصرة بعد اختفائه منذ يوم امس.

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم العثور على جثة علي كريم نجل الناشطة فاطمة البهادلي رئيسة جمعية الفردوس ضمن قضاء الزبير في البصرة".

واضاف ان "الضحية كان قد تم الاعلان عن اختفائه منذ 24 ساعة".