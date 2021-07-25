روسيا تواصل تسجيل اصابات قياسية بكورونا

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الأحد، أن الإصابات الجديدة توزعت على 85 إقليما، وأن 9.8% منها لم تكن حاملة أعراض المرض.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات خلال اليوم الماضي، في العاصمة موسكو (3406 إصابة)، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (2191)، ثم مدينة بطرسبورغ (1934).



ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة اليوم الأحد، ارتفع إجمالي عدد الإصابات في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 6 ملايين و126541 إصابة، وتعافى 5 ملايين و490634 شخصا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 153874 حتى الآن.