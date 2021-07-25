سوكوب يصل إلى بغداد لبدء مهمته مع منتخبنا الأولمبي

وصلَ، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة بغداد، مدرب منتخبنا الاولمبي لكرة القدم التشيكي (ميروسلاف سوكوب) وملاكه التدريبي المساعد، وذلك لبدء مهمته التدريبية مع أولمبينا تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.

وسيدخلُ منتخبنا الاولمبي معسكراً داخلياً في محافظة كربلاء المقدسة بعد غدٍ الثلاثاء، بقائمة أولية تضم العديد من لاعبي الدوري الممتاز. ويتألف الملاك التدريبي لمنتخبنا الاولمبي منالتشيكي ميروسلاف سوكوب مدرباً، وكامل توبياس (مدرباً مساعداً)، والتشيكي جيري ريبا (مدرب لياقة بدنية)، والسلوفاكي أندريج كوستولانسكي (مدرب حراس مرمى).

ويتألف الملاك التدريبي لمنتخبنا الاولمبي منالتشيكي ميروسلاف سوكوب مدرباً، وكامل توبياس (مدرباً مساعداً)، والتشيكي جيري ريبا (مدرب لياقة بدنية)، والسلوفاكي أندريج كوستولانسكي (مدرب حراس مرمى).