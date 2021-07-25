القبض على 8 متهمين بتعاطي وترويج المخدرات في بابل والانبار

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها في بابل القت القبض على (6) متهمين في المحافظة وبحوزتهم مادة الكريستال وحبوب مخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".

واضافت المديرية ان "مفارزها في الانبار القت القبض على متهمين اثنين في المحافظة وبحوزتهما حبوب مخدرة متنوعة".