العراق.. الإطاحة بشبكتين إرهابيتين مسؤولتين عن تفجيرات مدينة الصدر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت خلية الاعلام الامني، تمكن وكالة الاستخبارات من الاطاحة بشبكتين ارهابيتين مسؤولتين عن تفجيرات سوق الوحيلات بمدينة الصدر في محافظتي كركوك والانبار.



وذكرت الخلية في بيان وفقا لوكالة الانباء العراقية (واع)، انه "في إطار تعقب العصابات الإرهابية وملاحقة فلولها واذنابها ووفاءً لدماء الشهداء الطاهرة التي سقطت في سوق الوحيلات بمدينة الصدر وشهداء العراق كافة، وبناءً على المتابعة والتعقب الاستخباري للمفارز الأمنية والفنية ومقاطعة المعلومات وإكمال إجراءات البحث والتحري نجح ابطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالإطاحة بشبكتين إرهابيتين في محافظتي كركوك والانبار".

وأضافت الخلية الأمنية أن "الشبكتين الارهابيتين مسؤولتان عن تفجير مدينة الصدر الذي حصل يوم 19 يوليو (تموز) الجاري كانتا تخططان لاسناد منفذي تفجير سوق الوحيلات واستمرار التفجيرات الإرهابية في بغداد وبالتحديد منطقة الباب الشرقي، إضافة إلى استهداف الأبرياء الآمنين في مناطق أخرى من بغداد والمحافظات بما يسمى( بغزوة العيد) وافشال مخططاتهم الدنيئة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل بما اقترفته ايديهم من جرم بحق أبناء الشعب".