2819 إصابة و45 وفاة جديدة بكورونا بباكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت باكستان اليوم الأحد تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد جراء الوباء 23016 حالة اليوم.



وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم، أن المركز الوطني للقيادة والعمليات أعلن في أحدث إحصاء له تسجيل 2819 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1004694 حالة.

ومازال إقليم البنجاب الأكثر تضرراً فيما يتعلق بحالات الوفاة.