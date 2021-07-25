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2819 إصابة و45 وفاة جديدة بكورونا بباكستان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

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أعلنت باكستان اليوم الأحد تسجيل 45 حالة وفاة جديدة  بفيروس المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ  حصيلة الوفيات في البلاد جراء الوباء 23016 حالة اليوم.

 

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم، أن المركز الوطني للقيادة والعمليات أعلن في أحدث إحصاء له تسجيل 2819 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1004694 حالة.

 

ومازال إقليم البنجاب الأكثر تضرراً فيما يتعلق بحالات الوفاة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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