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في زيارة رسمية.. الكاظمي يتوجه إلى الولايات المتحدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

أعلن التلفزيون العراقي الحكومي اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي توجه اليوم برفقة وفد حكومي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية.

 

وقال الكاظمي لتلفزيون "العراقية"  قبيل المغادرة  إن الزيارة تأتي لترسيخ العلاقات بين العراق وأمريكا على أساس التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتتويج جهود طويلة من العمل في إطار الحوار الاستراتيجي بتنظيم العلاقة بين البلدين.

 

ويقود وفد عراقي برئاسة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين منذ أيام مفاوضات رسمية  في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين وتنظيم انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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