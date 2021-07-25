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2819 إصابة و45 وفاة جديدة بكورونا بباكستان

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محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

أعلنت باكستان اليوم الأحد تسجيل 45 حالة وفاة جديدة  بفيروس المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ  حصيلة الوفيات في البلاد جراء الوباء 23016 حالة اليوم.

 

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم، أن المركز الوطني للقيادة والعمليات أعلن في أحدث إحصاء له تسجيل 2819 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1004694 حالة.

 

ومازال إقليم البنجاب الأكثر تضرراً فيما يتعلق بحالات الوفاة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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