روسيا تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

سجلت روسيا 24072 إصابة جديدة بفيروس كورونا, الأحد، بينها 3406 في موسكو، مما يرفع مجمل الإصابات إلى ستة ملايين و126541.



وذكر فريق العمل الحكومي المعني بمواجهة الفيروس أن 779 توفوا جراء أسباب متعلقة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 153874.

وتشهد روسيا زيادة في الإصابات، وترجع السلطات ذلك إلى انتشار السلالة دلتا لكن مسؤولين أشاروا في الأيام القليلة الماضية إلى أن عدد الحالات بدأ في التراجع على الأقل في العاصمة موسكو.