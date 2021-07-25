الأردن يحقق بوفيات في مستشفى لكورونا بعد انقطاع الكهرباء

محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

تحقق السلطات الأردنية في حدوث وفيات في غرف العناية الحثيثة بمستشفى الغاردنز في عمان، ليلة السبت-الأحد، بسبب انقطاع في التيار الكهربائي.



وبعد الحادثة خرج عشرات الأردنيين إلى محيط المستشفى بعد أنباء عن وفاة أقرباء لهم يتلقون العلاج في المستشفى، وسط تواجد أمني كثيف، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الغد".

وقالت الصحيفة، إن تجمع الأهالي طالب بالتحقيق بالحادثة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وبينما تحدثت أنباء عن أن الانقطاع الكهربائي، نجم عنه وفاتان، نفت المستشفى ذلك، مؤكدة أن الوفيات سجلت قبل انقطاع التيار الكهربائي، كما أنها كانت لحالات ليست في غرف العناية الحثيثة.

إلى ذلك، صرّح وزير الدّولة لشؤون الإعلام، النّاطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، أنّ الأجهزة الحكوميّة المختصّة، وفور ورود أنباء عن انقطاع التيّار الكهربائي في مستشفى الغاردنز تحرّكت على الفور للوقوف على حيثيّات هذه الحادثة ومسبّباتها والأضرار الناجمة عنها.