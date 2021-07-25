شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون «الأقصى» وينفذون جولات استفزازية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: اقتحم مستوطنون صهاينة اليوم المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اليهود اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية.

كانت هذه تفاصيل خبر عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون «الأقصى» وينفذون جولات استفزازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.