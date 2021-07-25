شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان .. اعتقال مدبر الهجوم الصاروخي على القصر الرئاسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، مرويس ستانكيزاي أنه تم اعتقال منظم الهجمات الصاروخية على القصر الرئاسي، خلال صلاة عيد الأضحى، مع ثلاثة آخرين في العاصمة كابول، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.

وتم إجراء الاعتقالات، خلال عملية شنتهاالقوات الخاصة الأفغانية على منطقة الشرطة الخامسة بالعاصمة.

وتابع ستانكيزاي أن "اسم المنظم الرئيسي هو مؤمن وكان متورطا أيضا في العديد من الهجمات بمنطقة بانغمان في كابول". وأضاف "جميع هؤلاء الاشخاص أعضاء من طالبان".